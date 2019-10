Actualidade

Um auto-teste para o VIH/sida começa hoje a ser vendido em farmácias em Portugal, podendo ser realizado em casa através de uma picada no dedo e deverá custar entre 20 a 25 euros.

"É mais uma alternativa que se veio juntar a todas as outras que já existem, como as análises de rotina, a possibilidade de fazer o teste no centro de saúde, num hospital ou numa organização de base comunitária. É mais uma opção, que pretende facilitar o acesso ao diagnóstico", afirmou a responsável pelo Programa Nacional para a Infeção VIH/sida, Isabel Aldir.

A diferença neste teste, segundo a perita da direção-geral da Saúde, está no facto de poder ser levado para casa e feito de forma autónoma.