(CORREÇÃO) Lisboa, 01 out 2019 (Lusa) - A direção nacional da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária (ASFIC/PJ) demitiu-se hoje por considerar que cumpriu os objetivos do mandato, informou a associação.

A ASFIC/PJ refere em comunicado que foram "atingidos os principais objetivos da moção estratégica com que esta direção se apresentou a eleições em 2016 e reforçada em abril de 2019, com 95% dos votos", bem como a promulgação pelo Presidente da República da Lei Orgânica da Polícia Judiciária e do Estatuto Profissional, sendo altura de haver renovação.

"Entendemos que quer na política, quer no sindicalismo, os programas eleitorais são para cumprir, após o qual a renovação é fundamental para manter vivo o espírito democrático. Sempre procurámos defender os interesses do coletivo que nos legitimou em 2016 e, depois, em 2019. Conseguimos manter a independência da ASFIC, longe de interesses partidários e da manipulação de centrais sindicais. Resistimos a ataques externos que visavam apenas o enfraquecimento e a extinção da PJ", acrescenta a nota da associação presidida por Ricardo Valadas.