O líder do PSD/Açores, Alexandre Gaudêncio, defendeu hoje que é urgente retomar o processo de privatização da companhia aérea açoriana Azores Airlines, responsabilizando o presidente do Governo Regional (PS) pelos prejuízos do grupo SATA no primeiro semestre do ano.

"Neste momento, o mais urgente é retomar-se o processo de privatização dos 49% para que este processo fique resolvido o quanto antes. E depois tem de haver uma administração capaz e que, acima de tudo, perceba do negócio e que não seja só um capricho do presidente do Governo [Regional] a nomear pessoas que pouco ou nada percebem do setor", adiantou, em declarações à Lusa.

As duas companhias aéreas da SATA registaram no primeiro semestre de 2019 um prejuízo de 27,9 milhões de euros, cabendo à Azores Airlines - que voa de e para fora dos Açores - a maior fatia (25,4 milhões), segundo revelou, esta segunda-feira, em conferência de imprensa, o presidente do conselho de administração da empresa, António Teixeira.