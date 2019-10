Actualidade

O grupo vocal Cupertinos, dirigido por Luís Toscano, foi distinguido pela revista Gramophone na categoria de Música Antiga, anunciou hoje aquela publicação especializada britânica.

As dez categorias dos prémios Gramophone de Música Clássica foram anunciadas hoje, sendo o derradeiro prémio - de Gravação do Ano - anunciado numa cerimónia em Londres, no dia 16 de outubro.

"A categoria de música antiga vê um 'ensemble' português abordar repertório nativo: Cupertinos e Luís Toscano recebem o prémio pela sua gravação de 'Requiem, Lamentations, Magnificat e Motets' de Manuel Cardoso para a editora Hyperion. Um compositor descoberto de forma relativamente recente, esta gravação junta-se às de outros distintos grupos vocais que colocaram os trabalhos de Cardoso sob os holofotes", pode ler-se na página da Gramophone.