Actualidade

A Mala Voadora vai estrear na quarta-feira, no seu espaço próprio, no Porto, o espetáculo "Money", escrito pela canadiana residente no Reino Unido Deborah Pearson, no âmbito da quinta edição de "Uma Família Inglesa".

Estilizado "MonEuroy", a encomenda da companhia portuguesa a Pearson insere-se no tema geral para 2019, o dinheiro, e funciona como a segunda parte de um "díptico que não foi intencional" com "Dinheiro", que se estreou em maio, avançou à Lusa Jorge Andrade, que dirige a produção.

A peça, a primeira estreia da companhia no próprio espaço, será apresentada pelas 22:00 de quarta e quinta-feira, sábado e domingo, além de sexta-feira, pelas 18:00, e é o último de seis espetáculos de "Uma Família Inglesa", um ciclo de programação dedicado a peças britânicas ou criadas com artistas do Reino Unido, este ano com um foco no feminino.