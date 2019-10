Açores/Mau tempo

O acesso à montanha do Pico vai estar encerrado até às 08:00 de quinta-feira, devido à passagem do furacão "Lorenzo", informou hoje a Direção Regional do Ambiente dos Açores.

"Foi ainda determinado o encerramento do acesso ao ilhéu de Vila Franca do Campo, em São Miguel, na quarta-feira, estando a reabertura prevista para o dia seguinte, no horário habitual", acrescenta a nota do Governo dos Açores.

Os primeiros efeitos do furacão "Lorenzo", atualmente na categoria 2, deverão começar a fazer-se sentir a partir da noite de hoje nos grupos Ocidental e Central dos Açores, com vento forte, agitação marítima e chuva.