Açores/Mau Tempo

Os serviços de tribunal nos juízos sediados nas ilhas dos grupos Central e Ocidental do arquipélago açoriano vão estar encerrados na quarta-feira, devido à passagem do furacão "Lorenzo", informou hoje a comarca regional.

Face "ao agravamento previsível do estado do tempo" e "às preocupações que isso gera em toda a comunidade, impõem elementares razões de cautela que se encerrem os serviços do tribunal nos juízos sediados nas ilhas dos grupos Central e Ocidental do arquipélago dos Açores durante todo o dia de amanhã", refere um comunicado assinado pelo presidente do Tribunal Judicial da Comarca dos Açores, José Moreira das Neves.

Os primeiros efeitos do furacão "Lorenzo", atualmente na categoria 2, deverão começar a fazer-se sentir a partir da noite de hoje nos grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central dos Açores, com vento forte, agitação marítima e chuva.