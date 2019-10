Actualidade

A peça "Locker Room Talk", do escocês Gary McNair, coloca quatro atrizes a apropriar-se de discurso machista na encenação da Mala Voadora, em estreia na sexta-feira, no Mosteiro de São Bento da Vitória, no Porto.

Integrado na programação do ciclo da companhia portuguesa "Uma Família Inglesa", dedicado ao teatro feito no Reino Unido, a produção própria marca também a primeira coprodução com o Teatro Nacional São João (TNSJ), que gere o Mosteiro, ao cabo de 16 anos de existência.

O espetáculo funciona "como um espelho" para o discurso misógino e machista, colocando as mulheres nesse papel, num texto dramático chocante que, aqui, invoca por interesse "a deslocação da fala" para entender não só o lado político, mas também "mecanismos próprios do teatro", aponta à agência Lusa José Capela, da Mala Voadora.