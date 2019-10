Actualidade

A capitania de Viana do Castelo elaborou, hoje, o auto de notícia de um caso que envolve pescadores indonésios alojados em armazéns construídos na frente ribeirinha da cidade com fundos comunitários, destinados a guardar aprestos de pesca.

Em declarações à agência Lusa, o capitão do porto e comandante da Polícia Marítima (PM) de Viana do Castelo, Sameiro Matias, adiantou que o "auto de notícia hoje elaborado foi remetido para as entidades competentes em razão da matéria e do espaço".

Em causa estão 20 armazéns de aprestos da cidade, orçados em 2,2 milhões de euros, inaugurados em 2016 e reclamados durante mais de uma década pela comunidade piscatória local.