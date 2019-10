Açores/Mau Tempo

O presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, vai acompanhar a passagem do furacão "Lorenzo" nas Flores, estando os restantes membros do executivo espalhados pelas outras oito ilhas, disse à Lusa fonte do seu gabinete.

Os primeiros efeitos do furacão "Lorenzo", atualmente na categoria 2, deverão começar a fazer-se sentir a partir da noite de hoje nos grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) dos Açores, com vento forte, agitação marítima e chuva.

De acordo com a fonte do Governo Regional, além de Vasco Cordeiro, estão ainda na ilha das Flores o secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, Gui Menezes, e elementos da Direção Regional dos Recursos Florestais.