Açores/Mau Tempo

Os meios militares sediados nos Açores estão desde as 16:00 de hoje em "estado de alerta laranja", passando a "estado de alerta vermelho" entre as 00:00 e as 16:00 de quarta-feira devido à passagem do furação "Lorenzo".

Em comunicado, o Comando Operacional dos Açores informa que, na sequência da ativação do Plano Regional de Emergência de Proteção Civil do arquipélago, o estado de alerta dos meios militares sediados na região autónoma foi aumentado a partir das 16:00 para "laranja" (prontidão de duas horas).

"A prontidão destes meios passará a imediata (estado de alerta vermelho) entre a meia-noite e as dezasseis horas de amanhã [quarta-feira], dia 02 de outubro de 2019", é referido na nota.