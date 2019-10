Actualidade

A Comissão Europeia avançou com um conjunto de medidas de emergência contra a introdução e propagação do vírus do fruto rugoso castanho do tomateiro (ToBRFV) nas culturas, onde se inclui a realização de prospeções anuais para detetar este organismo.

Esta decisão, publicada no Jornal Oficial da União Europeia, surge na sequência de, no final de 2018, a Alemanha e a Itália terem comunicado a ocorrência de focos deste vírus nas culturas de tomate nos seus territórios.

"Uma análise do risco fitossanitário realizada pela Itália demonstrou que o organismo especificado e os seus efeitos prejudiciais podem constituir um problema fitossanitário significativo para a União, em especial para a produção de 'Solanum lycopersicum L.' [tomate] e 'Capsicum annuum' [malagueta]", lê-se no documento.