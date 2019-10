Actualidade

O 'rapper' Valete considera "patético" e "ofensivo" que associações financiadas pelo Estado "gastem energia" com assuntos como o seu tema "B.F.F.", e respetivo videoclipe, em reação à carta aberta e petição pública hoje divulgadas.

"Eu queria só dizer que é patético e eu acho ofensivo para todos os cidadãos o Estado estar a financiar associações que gastam energia com estes temas patéticos. Acho muito ofensivo, é o dinheiro dos nossos impostos e estas associações gastam essa energia toda com este tipo de coisas, quando obviamente há coisas muito mais importantes", afirmou o 'rapper', em declarações à agência Lusa.

A música e o vídeo "B.F.F.", que deverá ser incluído no novo álbum do 'rapper', cujos temas vão sendo divulgados um a um, aborda uma cena de violência conjugal, com o vídeo a mostrar um homem armado a ameaçar violentamente a mulher.