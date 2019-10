Cofina/Media Capital

A Cofina indicou hoje que está perspetivado um aumento de capital social em 85 milhões de euros para o financiamento parcial da compra da participação da Prisa no Grupo Media Capital, dono da TVI, foi comunicado ao mercado.

"A Cofina [...] informa, no âmbito da operação de aquisição da participação detida pela Promotora de Informaciones ('Prisa') no Grupo Media Capital e da oferta pública de aquisição [OPA] das ações da Media Capital anunciada preliminarmente em 21 de setembro de 2019, que se encontra perspetivada a realização de um aumento do capital social da Cofina, num montante que atualmente se estima de 85.000.000,00 euros, destinado ao financiamento parcial da referida operação de aquisição", lê-se na informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A dona do Correio da Manhã e do Record referiu ainda que vai divulgar ao mercado as informações exigidas relacionadas com "a aprovação pelos órgãos competentes e a realização do referido aumento de capital", quando estiverem definidos os termos e condições em que será proposto à assembleia-geral.