A peça infantil "Catamarã", de Ana Lázaro, com encenação de Ricardo Neves-Neves, põe em palco do Cineteatro Louletano em Loulé, distrito de Faro, a problemática da dislexia e a dificuldade em crescer.

O ator Vítor Oliveira desvendou à Lusa que a equipa procura mostrar que as diferenças entre as pessoas são boas e que as podem ajudar a completar-se, já que "o peixe-bolha [na peça] se dá bem com números e mal com palavras, e a Catamarã não gosta de números e não quer nada planeado, quer aventura, [o que faz com que se] complementem".

Apesar de não explicitamente dito, no espetáculo, o peixe-bolha é uma criança disléxica cujo plano é viver sem usar as palavras, mas ligado aos números.