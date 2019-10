Eleições

O secretário-geral do PS afirmou que cancelou parte da sua agenda de campanha eleitoral de hoje e quarta-feira por "cautela" face à passagem do furação "Lorenzo" pelos Açores e salientou que tem de estar disponível enquanto primeiro-ministro.

António Costa deu esta resposta aos jornalistas, durante uma visita às obras de requalificação do Itinerário Principal 3 (IP3), em Penacova, distrito de Coimbra, depois de questionado sobre o caráter invulgar de cancelar ações de rua de campanha eleitoral por causa de eventuais consequências nefastas do mau tempo nos Açores com a passagem do furacão "Lorenzo".

"É sempre mais útil prevenir do que remediar e, mesmo sendo candidato [nas eleições legislativas], não deixo de ser primeiro-ministro. Gosto de separar as situações de candidato nas eleições e de primeiro-ministro, mas não posso desligar-me delas. Não posso meter férias como primeiro-ministro", declarou o secretário-geral do PS.