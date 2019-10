Açores/Mau tempo

A transportadora aérea SATA anunciou hoje o cancelamento de uma ligação Lisboa-Horta-Lisboa e de mais de 20 voos interilhas açorianas previstos para quarta-feira devido à passagem pelo arquipélago do furacão "Lorenzo".

Em virtude da passagem do furacão, "que afetará particularmente as ilhas dos grupos Central e Ocidental", a SATA Air Açores - que opera no arquipélago - e a Azores Airlines - que faz as ligações para fora dos Açores - informam em nota enviada à imprensa "que irão proceder ao cancelamento" de alguns voos programados para quarta-feira.

No total, diz a empresa, serão afetados 670 passageiros nos voos da SATA Air Açores e 193 passageiros nos voos da Azores Airlines, sendo que "todos os passageiros afetados irão ser reacomodados em voos" entre quarta-feira e sexta-feira.