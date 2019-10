Eleições

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, mostrou-se hoje perplexa pelo facto de, na última semana de campanha, "haver partidos que falam de tudo menos do país que querem" e do programa que têm para os eleitores.

Em declarações durante uma arruada, em Braga, Catarina Martins foi confrontada sobre o facto do líder do PSD, Rui Rio, já ter nomes escolhidos para as pastas caso venha a formar Governo.

"Eu às vezes fico algo perplexa por estarmos na última semana de campanha e haver partidos que falam de tudo menos do país que querem", respondeu.