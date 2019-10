Eleições

O secretário-geral do PS elogiou hoje, de forma irónica, a ideia do presidente do PSD de ter o antigo ministro da Agricultura Arlindo Cunha, entre 1987 e 1991, como titular da mesma pasta num futuro Governo social-democrata.

"Não tenho nenhum comentário a fazer sobre os governos dos outros", começou por dizer aos jornalistas António Costa, durante uma visita às obras de requalificação do Itinerário Principal 3, estrada que liga Coimbra e Viseu.

Depois, com um sorriso, comentou essa escolha de Rui Rio: "É um sinal de rejuvenescimento do PSD".