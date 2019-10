Eleições

O porta-voz do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), André Silva, considerou hoje que o lítio "é uma tecnologia que está a ficar obsoleta", encarando-o apenas como "uma pequena transição" entre os combustíveis fósseis e o hidrogénio.

"O lítio é uma tecnologia que está a ficar obsoleta. Há outras tecnologias que estão a ganhar avanço e estão já a ser aplicadas, nomeadamente as tecnologias de hidrogénio [através da hidrólise] para a mobilidade e indústria e é nisso que apostamos", afirmou André Silva, que falava após visitar o local onde está previsto um furo para prospeção de gás natural, na freguesia da Bajouca, concelho de Leiria.

O dirigente do PAN vincou que já há automóveis comercializados à base dessa tecnologia, defendendo que Portugal faça "um investimento grande num polo nacional tecnológico para as indústrias do hidrogénio", para que se possa fazer uma transição que "não tenha impactos, como tem a indústria do lítio".