Actualidade

O novo período de greve, de 24 horas, que os guardas prisionais hoje realizaram teve uma adesão média nacional de 80%, disse à Lusa fonte sindical.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, Jorge Alves, disse que existiram Estabelecimentos Prisionais (EP) com médias de 90%, enquanto outros mais pequenos oscilaram entre os 75% e os 80%.

Jorge Alves avançou que está outra greve marcada para 11 a 14 de outubro (com início às 09:00 e término às 16:00).