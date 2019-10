Eleições

Mais de 50.000 eleitores votaram antecipadamente, no domingo, para as eleições legislativas, correspondendo a uma afluência às urnas de quase 90%, de acordo com dados divulgados hoje pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI).

Segundo um relatório no portal do SGMAI, o número total de pessoas que votaram antecipadamente em Portugal continental e nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores foi de 50.638.

Ou seja, do total de eleitores que solicitaram o voto antecipado em mobilidade (56.291), 89,96% compareceram às urnas no passado domingo - 48.508 em Portugal continental, 1.081 na Madeira e 1.049 nos Açores.