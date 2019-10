Eleições

Assunção Cristas, líder do CDS-PP, participou hoje numa desfolhada do milho em Ponte de Lima, Viana do Castelo, e espera que as legislativas também sejam "uma desfolhada" para o ciclo de esquerda em Portugal.

Durante quase meia hora, Assunção Cristas tirou as espigas de um monte de milho, animada por dois ranchos folclóricos a tocar o vira minhoto e, no final, também dançou, num jantar de campanha nos arredores de Ponte de Lima - porco assado no espeto e vinho verde, branco e tinto.

O milho chegou numa carroça de madeira puxada por duas vacas engalanadas e, ao grito de "vira milho", vários homens tombaram as canas para uma eira improvisada.