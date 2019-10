Eleições

O secretário-geral do PCP dramatizou hoje o apelo ao voto na CDU, "na foice e no martelo com o girassol ao lado", num comício noturno em Rio de Mouro, Sintra, reiterando a condenação da nova legislação laboral.

"De hoje até domingo, é necessário garantir que ninguém falte com o seu voto na CDU. É necessário garantir que ninguém se arrepende no dia 07 de outubro, porque não votou ou porque desperdiçou o seu voto. De hoje até domingo, vamos todos para as empresas e locais de trabalho, para as escolas, para os bairros, para as ruas, para os transportes públicos dizer a todos e a cada um, vale mesmo a pena votar na CDU", enfatizou Jerónimo de Sousa.

O dirigente comunista, referindo-se aos símbolos do PCP e do Partido Ecologista "Os Verdes", constantes dos boletins de voto nas eleições legislativas de 06 de outubro, apontou à votação "na foice e no martelo com o girassol ao lado".