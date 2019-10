Eleições

O presidente do PSD, Rui Rio, viu hoje num comício em Viseu "o cavaquistão a renascer", e apelou aos portugueses que votem ao centro, porque é nesse espaço político que está "a virtude, a moderação e a mudança".

Num jantar-comício que juntou, segundo a organização, mais de duas mil pessoas, Rui Rio lembrou que Viseu é a terra de Viriato, "o chefe dos lusitanos".

"E é exatamente isso que no domingo vamos fazer: escolher o novo chefe dos lusitanos. E essa escolha, pelo que vejo aqui, vai ter a marca do 'cavaquistão' que vai renascer e vai mostrar a Portugal o quanto pode influenciar o resultado eleitoral", afirmou o presidente do PSD, numa referência às grandes votações que o distrito de Viseu deu ao antigo líder do PSD Aníbal Cavaco Silva.