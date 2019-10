Eleições

A líder do CDS-PP evitou hoje qualquer comentário à decisão do Ministério Público de não inquirir o Presidente da República e o primeiro-ministro no processo de Tancos, mas prometeu não ficar calada para exigir explicações de António Costa.

Assunção Cristas participou hoje numa festa da desfolhada em Ponte de Lima, Viana do Castelo, integrada na campanha para as legislativas, mas não comentou diretamente a notícia de que "na fase final do inquérito do designado processo de Tancos foi equacionada", mas depois afastada, "a pertinência da inquirição como testemunhas do Presidente da República e do primeiro---ministro".

A líder centrista não falou à margem aos jornalistas e só fez uma alusão ao assunto no discurso da noite, ao referir-se ao "escândalo de Tancos".