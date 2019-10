Eleições

O cabeça de lista do PSD pelo círculo de Viseu, Fernando Ruas, denunciou e criticou hoje o desvio de verbas comunitárias destinadas à coesão do interior para "a gorda Lisboa", considerando que é preciso "dizer basta" a esta situação.

Fernando Ruas, cara conhecida da região, fez hoje um discurso de cerca de 15 minutos na abertura do primeiro jantar-comício da campanha social-democrata para as eleições legislativas de domingo, no pavilhão multiúsos de Viseu.

Acusando o Governo de "esmifrar os orçamentos municipais", o antigo autarca de Viseu durante duas décadas, apontou que os presidentes de câmara sabem "como lhes é exigido, para terem investimentos da responsabilidade do Governo, investimentos públicos, [que] têm que comparticipar".