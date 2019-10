Eleições

O fundador bloquista Luís Fazenda defendeu hoje que o voto no BE é aquele que pode permitir a "superação daquilo que foi a 'geringonça'" em termos de investimento público para que Portugal não fique refém da "ditadura do superavit".

Num discurso do comício da noite do Bloco de Esquerda em Braga, o primeiro de Luís Fazenda no período oficial de campanha, o fundador do partido propôs que se esquecesse "aquela expressão da obsessão do défice", uma vez que esta foi substituída pela "obsessão pelo superavit".

"Essa obsessão pelo superavit faz com que o investimento público esteja claramente posto em causa, porque esse investimento público é o que é absolutamente necessário para prolongar aquilo que foi conquistado pelo período da 'geringonça'", avisou.