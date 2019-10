Brexit

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vai fazer uma "proposta final" à União Europeia na quarta-feira com o objetivo de concluir um novo acordo para o 'Brexit' "justo e razoável", anunciaram hoje os seus serviços.

"Se Bruxelas não dialogar sobre esta proposta, então este Governo deixará de negociar até que deixemos a União Europeia", refere em comunicado.

O documento acrescenta que o chefe do Governo vai apresentar as propostas formais no discurso de encerramento no congresso conservador em Manchester, na quarta-feira.