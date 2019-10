Actualidade

O número de adolescentes com idades compreendidas entre 15 e 19 anos em tratamento por infeção com o vírus VIH na África do Sul aumentou dez vezes desde 2010, sugere um estudo divulgado hoje pelo jornal Lancet HIV.

O estudo, que recolheu dados de mais de 700 mil crianças e jovens com idades compreendidas entre 1 e 19 anos em tratamento da infeção com o vírus da imunodeficiência humana (VIH) naquele país, apresenta, porém, baixas taxas de iniciação do tratamento antirretroviral entre os jovens daquela faixa etária (15-19 anos) e destaca a necessidade urgente de melhorar os serviços de prestação destes cuidados de saúde para os adolescentes portadores do vírus.

Apesar do aumento do número de jovens em tratamento, menos de 50 por cento dos adolescentes que se apresentam para tratamento iniciam com sucesso a terapia antirretroviral (TARV), reporta o The Lancet HIV, por razões que se prendem com a persistência de "barreiras que impedem muitos adolescentes de iniciar o tratamento", segundo a autora principal do estudo.