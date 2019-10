Eleições

A coordenadora do BE, Catarina Martins, fez hoje um apelo ao voto dos indecisos, de quem ainda não decidiu se vai às urnas no domingo e dos que rejeitam uma maioria absoluta, pedindo que ninguém "falte à chamada".

Num comício desta noite (de terça-feira) na cidade bracarense, o discurso mais longo não foi o da líder do partido, mas de José Maria Cardoso, cabeça de lista por Braga, distrito no qual Catarina Martins espera "que seja agora" que se alcancem os dois deputados que estiveram "tão perto" nas últimas eleições legislativas.

"As eleições são já no domingo, esta campanha eleitoral está a chegar ao fim. Sei que há ainda muita gente indecisa, que ainda não decidiu em quem vai votar ou se vai votar", começou por dizer, um apelo pelo segundo dia consecutivo aos indecisos, aos quais juntou os abstencionistas.