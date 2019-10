Actualidade

Um dos projéteis disparados pela Coreia do Norte ao início da manhã de hoje parece ter caído na zona económica exclusiva (ZEE) do Japão, indicou um porta-voz do Executivo nipónico.

"Um deles (dos projéteis) parece que caiu nas águas (...) no interior da zona económica exclusiva (ZEE) do Japão", afirmou Yoshihide Suga, à comunicação social.

Fontes militares sul-coreanas tinham anunciado que a Coreia do Norte disparara pelo menos um projétil na sua costa oriental, no que parece ser uma demonstração da sua crescente capacidade militar antes das negociações nucleares com os EUA.