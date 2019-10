Actualidade

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado brasileiro voltou a aprovar na terça-feira o relatório da reforma do sistema de pensões do país, com 17 votos a favor e nove contra, segundo fontes oficiais.

Logo após a aprovação do relatório, proposto pelo senador Tasso Jereissati, do Partido da Social Democracia Brasileira, os senadores iniciaram a votação dos destaques (propostas de alteração ao texto), mas todas as mudanças apresentados por partidos de oposição à proposta de emenda à Constituição (PEC) da reforma foram rejeitadas.

O texto segue na noite de hoje para votação do plenário do Senado. Para ser aprovada, a proposta deve passar por duas voltas de sufrágio, e requer 49 votos dos 81 senadores em cada uma das voltas.