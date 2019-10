Açores/Mau tempo

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, considerou hoje que a passagem do furacão "Lorenzo" pela região consiste numa situação "excecional", mas que deve ser encarada sem alarmismos.

Falando à estação SIC Notícias a partir da ilha das Flores cerca das 01:00 dos Açores (mais uma em Portugal continental), o governante, que está desde segunda-feira na ilha que será previsivelmente mais atingida pelo "Lorenzo", reconhece preocupações com o avançar do vento e com o estado do mar, mas assevera haver "trabalho feito" que garante "confiança".

"Estamos numa situação em que se verificam estes ventos mais intensos, a situação vai-se agravar nas próximas horas. Está aqui montado o posto de comando (...) há equipas de prevenção, de bombeiros, por toda a ilha das Flores, do Corvo também, para ocorrer a alguma situação que seja necessária", declarou, falando em concreto da operação nas duas ilhas do grupo Ocidental dos Açores.