O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, expressou hoje repúdio ao lançamento de vários mísseis pela Coreia do Norte, um dos quais caiu nas águas da zona económica exclusiva (ZEE) do Japão.

De acordo com as autoridades nipónicas, um dos lançamentos atingiu a ZEE japonesa pelas 07:30 (23:30 de terça-feira em Lisboa), a cerca de 350 quilómetros da prefeitura de Shimane, no sudoeste do país.

Até ao momento, as autoridades não deram conta de danos em barcos ou aviões.