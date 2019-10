Açores/Mau tempo

Angra do Heroísmo, Açores, 02 out 2019 - O furacão "Lorenzo" provocou até cerca das 03:00 dos Açores cinco ocorrências em três ilhas da região, mas sem gravidade, revelou hoje o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Carlos Neves.

"Felizmente até agora não tivemos registo de ocorrências graves. Os meios conseguiram rapidamente resolver a situação. Tivemos duas ocorrências na ilha do Pico, duas na ilha das Flores e uma na ilha do Faial, todas resolvidas com os nossos homens", adiantou o responsável pela Proteção Civil dos Açores, numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.

Segundo Carlos Neves, o registo de vento com maior intensidade, "na ordem dos 135km por hora", ocorreu tanto no Corvo como nas Flores, no entanto, é esperado que "a rajada máxima possa chegar por volta dos 180/190km por hora".