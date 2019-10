Açores/Mau tempo

Angra do Heroísmo, Açores, 02 out 2019 - Perto de 1.000 operacionais, entre bombeiros, funcionários públicos, profissionais de saúde e forças de segurança, estão de prevenção hoje de madrugada nos Açores para dar resposta à passagem do furacão "Lorenzo" pelo arquipélago.

"Temos 350 bombeiros prontos para atuar em todo o arquipélago. Se contarmos com todos os operacionais que estão de alerta e em prevenção, todas as áreas das diferentes direções regionais, como as Obras Públicas, os Serviços Florestais, o Ambiente, as Forças Armadas, a PSP e a GNR, podemos dizer que chegamos muito perto dos 1.000 operacionais prontos ou de prevenção para atuarem", adiantou o presidente da Proteção Civil dos Açores, Carlos Neves.

A maior proximidade do centro do furacão "Lorenzo" à ilha das Flores deve registar-se pelas 06:00 locais de hoje (07:00 em Lisboa), disse à Lusa o delegado local do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).