Eleições

A cinco dias das eleições legislativas, a campanha arranca hoje com o secretário-geral socialista a cancelar parte da agenda para acompanhar o furacão nos Açores, enquanto primeiro-ministro, PSD e BE no centro do país e CDS-PP no Porto.

No dia em que a conferência de lideres discute a realização de uma reunião da Comissão Permanente da Assembleia da República sobre o processo de Tancos, no qual um dos 23 acusados pelo Ministério Público é o ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, os partidos com assento parlamentar concentram a campanha, maioritariamente, entre o norte e centro do país, exceto o PS.

António Costa decidiu privilegiar as funções de primeiro-ministro, em detrimento das de secretário-geral socialista, e cancelou parte da agenda para acompanhar os desenvolvimentos do furacão Lorenzo, no arquipélago dos Açores.