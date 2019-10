Açores/Mau Tempo

O número de ocorrências nos Açores devido ao furacão "Lorenzo" aumentou para 82, estando 41 resolvidas e 41 em curso, segundo uma nota divulgada pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros do arquipélago.

"Destas 82 ocorrências, 30 foram registadas na ilha do Faial, 16 na ilha das Flores, 12 na ilha de São Jorge, quatro na ilha Terceira, 13 na ilha do Pico, duas no Corvo e três na Graciosa, estando relacionadas, sobretudo, com obstruções de vias, danos em habitações, quedas de árvores e inundações e galgamentos costeiros", avançou a Proteção Civil açoriana.

A entidade confirmou, em comunicado de imprensa, a "destruição de uma parte/troço do molhe" do Porto das Lajes das Flores, "na zona onde se situa o edifício da Portos dos Açores".