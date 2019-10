Actualidade

O Instituto Moreira Salles vai receber, nos espaços em São Paulo e Rio de Janeiro, uma retrospetiva do cinema dos realizadores portugueses Margarida Cordeiro e António Reis, arrancando a 08 de outubro.

Ao todo, serão sete os filmes exibidos, quatro pelo casal, numa seleção que inclui também trabalhos de Reis a solo, como "Painéis do Porto" (1963) ou ainda "Do Céu ao Rio", feito em colaboração com César Guerra Leal em 1964.

Num texto de apresentação, o instituto assinala a presença dos filmes "inéditos no Brasil", excetuando "Trás-Os-Montes" (1976) e "Mudar de vida" (1966), filme de Paulo Rocha para o qual António Reis escreveu os diálogos, e também a forma como o corpo da obra "abarca o fim do regime salazarista e o processo de abertura democrática de Portugal".