Açores/Mau tempo

A maior rajada de vento registada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na passagem do furacão "Lorenzo" pelos Açores foi de 163 quilómetros/hora, na ilha do Corvo, indicou hoje fonte do instituto à agência Lusa.

A rajada em causa, precisou a fonte, foi registada às 08:25 locais, menos uma hora do que em Portugal continental.

A estação meteorológica que detetou a rajada situa-se no aeroporto do Corvo, mas o IPMA assinala que, especialmente nas zonas mais altas das ilhas, é possível que tenha havido já rajadas de maior velocidade não detetadas, pela ausência de equipamentos.