Açores/Mau tempo

Angra do Heroísmo, Açores, 02 out 2019 - O número de pessoas desalojadas nos Açores devido à passagem do furacão "Lorenzo" aumentou para 26, hoje de manhã, segundo a Proteção Civil açoriana.

"Deveu-se nomeadamente a dois fatores - umas situações em São Jorge e nas Flores, que tiveram a ver com infiltração de água nas habitações, com o levantamento das telhas, e depois temos a situação de 19 pessoas na cidade da Horta, que necessitaram ser realojadas, porque houve galgamento do mar na zona da Avenida 25 de Abril", adiantou aos jornalistas o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Carlos Neves.

Também o número de ocorrências aumentou para 93, tendo a maior parte sido registada na ilha do Faial (43).