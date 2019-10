Actualidade

O balanço dos ataques a militares no sul do Mali, próximo da fronteira com o Burkina Faso, subiu para mais de 40 mortos, anunciaram as autoridades locais na noite de terça-feira.

Entre os mortos, 25 são soldados das forças armadas do Mali (FAMA) e os restantes são rebeldes.

Também há cerca de sessenta soldados desaparecidos, que podem ter sido sequestrados pelos rebeldes, provavelmente pertencentes ao Ansarul Islam, um grupo ativo no Mali e Burkina Faso e próximo ao líder 'jihadista' do Mali Amadou Kouffa.