Açores/Mau tempo

Angra do Heroísmo, Açores, 02 out 2019 - O número de pessoas desalojadas nos Açores devido à passagem do furacão "Lorenzo" aumentou para 36 e uma centena de pessoas foi retirada das suas casas por precaução.

"Houve na última hora a necessidade de proceder ao alojamento de 36 pessoas", adiantou o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Carlos Neves, em declarações aos jornalistas, em Angra do Heroísmo, cerca das 10:00.

A maior parte dos desalojamentos registou-se na cidade da Horta, na ilha do Faial, uma das mais fustigadas, devido a um "galgamento do mar na zona da Avenida 25 de Abril".