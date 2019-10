BES

O Banco Central Europeu (BCE) pode negar acesso, mesmo que parcial, a documentos à Espírito Santo Financial, recomenda hoje o advogado-geral do Tribunal de Justiça da União Europeia (UE), considerando que a confidencialidade prevalece sobre a transparência.

Em causa está um recurso apresentado junto do Tribunal de Justiça, pela Espírito Santo Financial Group, de um acórdão do Tribunal Geral da UE que, em 26 de abril de 2018, deu provimento parcial da decisão do BCE que negava acesso a determinada documentação relativa a resoluções sobre o BES.

"Nas suas conclusões de hoje, o advogado-geral estónio, P. Pikamäe, convida o Tribunal de Justiça a anular, num futuro acórdão, o primeiro ponto do dispositivo do acórdão do Tribunal Geral, na medida em que anulou a decisão do BCE, de 01 de abril de 2015, que recusou parcialmente o acesso a certos documentos relativos à decisão do BCE, de 01 de agosto de 2014, a respeito do BES, na parte em que esta recusou o acesso ao montante do crédito constante dos excertos da ata que registou a decisão do Conselho do BCE de 28 de julho de 2014", segundo um comunicado do Tribunal de Justiça