Actualidade

A sala das Termas e dos Deuses do Museu PO.RO.S Portugal Romano, em Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, vai ter um investimento superior a 100 mil euros em 2020, disse hoje o presidente do município.

O investimento, que procura tornar os espaços ainda mais atrativos, insere-se na estratégia do município de Condeixa-a-Nova em aumentar o número de visitantes do museu inaugurado em maio de 2017 e que custou 4,5 milhões de euros.

"Até ao momento já recebemos 37.266 visitantes, dos quais 30% são estrangeiros, mas temos potencial para fazer crescer muito mais o número de entradas", frisou à agência Lusa o presidente da autarquia, Nuno Moita.