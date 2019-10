Actualidade

O presidente da Câmara de Castelo Branco defendeu hoje a revisão da Convenção de Albufeira para a bacia hidrográfica do Tejo de forma a evitar a diminuição acentuada dos níveis da água que se têm verificado.

"O que defendemos há muito é que seja revisto o acordo relativo a gestão dos caudais vindos de Espanha. Continuamos a defender isso. Esperemos que, no futuro, situações como esta [nos rios Tejo e Ponsul] não voltem a acontecer", afirmou à agência Lusa Luís Correia.

Nas últimas semanas, na região do Parque Natural do Tejo Internacional, assistiu-se a uma diminuição acentuada dos níveis da água nos rios Tejo e Ponsul, sendo que os dois cais existentes, um em Lentiscais (rio Ponsul) e o outro em Malpica do Tejo (rio Tejo), ficaram inoperacionais.