Açores/Mau Tempo

Angra do Heroísmo, Açores, 02 out 2019 - O número de pessoas desalojadas nos Açores devido à passagem do furacão "Lorenzo" aumentou para 39 e o número de ocorrências para 127, anunciou hoje a Proteção Civil regional.

"Foram realojadas 39 pessoas, na sua maioria na ilha do Faial, tenho esta sido uma das mais afetadas, não se tendo registado, no entanto, qualquer vítima", avançou o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, em comunicado de imprensa.

Na zona costeira do concelho das Lajes na ilha do Pico foram ainda retiradas "cerca de 100 pessoas", por precaução.