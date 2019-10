Açores/Mau Tempo

A passagem do furacão "Lorenzo" nos Açores deixou hoje algumas freguesias de cinco ilhas sem eletricidade, sendo que parte da vila das Lajes, nas Flores, está sem energia, segundo a elétrica regional.

Após ponto de situação às 09:00 de hoje (mais uma hora em Lisboa), fonte da Eletricidade dos Açores (EDA) adiantou à Lusa que na ilha Graciosa (grupo Central) a freguesia da Guadalupe "ainda não tem energia".

Também no grupo Central, na ilha de São Jorge, a freguesia do Topo "ainda não tem energia" e na ilha do Pico a zona mais afetada é o concelho da Madalena, de acordo com a mesma fonte.