Açores/Mau tempo

O período crítico do furacão "Lorenzo" ainda não terminou, devido à agitação marítima e ao vento forte que ainda se registam, disse hoje à Lusa o delegado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) nos Açores.

"Ainda não podemos dar como terminado o período crítico porque as ilhas ainda estão sob efeito de forte agitação marítima com ondas que podem atingir os 20 metros e vento forte", adiantou Carlos Ramalho, às 10:15 locais (11:15 em Lisboa).

De acordo com Carlos Ramalho, o aviso vermelho para o vento está em vigor até às 12:00 locais e para a agitação marítima até às 15:00.